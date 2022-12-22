إفتتاح «شاطئ الحيرة».. أطول شاطئ في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن افتتاح «شاطئ الحيرة»، في منطقة الفشت في الشارقة، الذي يعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة ويمتد على طول 3.5 كيلومتر ويطل على الخليج العربي، مقدماً للزوار والسياح وجهة جديدة في قائمة أبرز خيارات السياحة البحرية في الشارقة، وأحدث فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الترفيه والضيافة للاستفادة من وجهات السياحة النوعية في الإمارة.

وسيوفر المشروع 18 وحدة تجارية تتضمن مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ونادي رياضي للرجال والسيدات، ومنتزه تزلج للمحترفين ومجسمات فنية تابعة لـ«مركز مرايا للفنون» وعدداً من المرافق الخدمية العامة إلى جانب.

وأوضحت «شروق» أن 3 من الوحدات التجارية افتتحت اليوم (22 ديسمبر) وتتضمن مطعماً ومقهى ونادياً رياضياً، إلى جانب كافة المرافق الخدمية، و3 وحدات تجارية أخرى قبل نهاية العام، ووحدتين في يناير 2023، على أن تفتتح الوحدات المتبقية قبل نهاية الربع الأول من العام 2023.

وشمل افتتاح المشروع في مرحلته الحالية المرافق الخدمية العامة المخصصة لمرتادي الشاطئ، ومسارات الجري والدراجات المشغلين مسبقاً ضمن المشروع، ومقهى «تيم هورتنز»، ومطعم «فيرجينيا أنجوس ستيك هاوس»، إلى جانب النادي الرياضي «قدرة فتنس جيم»، ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وغرف صلاة للرجال والنساء، إضافة إلى مساحة مفتوحة للاحتفالات الموسميّة ومواقف للمركبات.

ينقسم المشروع، الذي استوحي تصميمه الخارجي من الحياة البحرية والأمواج، إلى 3 أقسام يحتوي كل منها على 6 وحدات تضم مجموعة من المقاهي والمطاعم المختارة لتناسب رغبات وأذواق الزوار والسياح. وستتضمن قائمة المطاعم والمقاهي التي ستتفتح ضمن المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام 2023:

وسيضم المشروع مجسمات فنية تابعة لـ«مركز مرايا للفنون» يهدف من خلالها إلى تقديم برامج فنية مبتكرة للجمهور، حيث يتيح المركز من خلال هذه المساحات فرصة فريدة أمام الزوار للاطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة لعدد من الفنانين والمصممين، والتي من المقرر أن يُعلَن عنها خلال الربع الأول من 2023.