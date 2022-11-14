5 محاذير يجب على السائقين القادمين إلى أبوظبي الانتباه إليها

تطبق إمارة أبوظبي أعلى معايير السلامة المرورية على الطرق، معتمدة على أحدث النظم المرورية العالمية في إدارة السرعات والضبط المروري، بهدف الحد من الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من إصابات ووفيات، وتعزيز حماية الأرواح من سائقين وركاب ومشاة.



وإذا كنت من السائقين الجدد القادمين إلى إمارة أبوظبي، فهناك خمسة محاذير عليك الانتباه إليها أثناء قيادة المركبة على الطرق.



أولا عدم وجود هامش للسرعة، إذ تم في 2018 إلغاء هامش السرعة، وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي

وتعد السرعات المثبتة على لوحات المرور على الطرق هي حدود السرعة القصوى المسموح للمركبات السير بها، وأي تجاوز يتم رصده ومخالفته، ومثال على ذلك إذا كانت السرعة على الطريق محددة بـ80 كيلومتراً في الساعة، فتبدأ مخالفات الرادارات من 81 كيلومتراً في ساعة.



ثانيا اختلاف آلية تسلسل عمل إشارات المرور الضوئية، بعدم تزامن فتح إشارة الاتجاه لليسار مع السير للأمام ، وهو يتماشى مع النظم العالمية الممارسة دولياً ، حيث يوفر هذا النظام وقتاً أكثر للطرق ذات الطابع الحيوي والشرياني لإمارة أبوظبي، لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية، التي تنتج عنها حوادث متكررة، وارتفاع في تعطل المركبات على الطرق الحيوية.



ثالثا تطبق إمارة أبوظبي القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5 آلاف و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.



وتبلغ قيمة فك حجز المركبة 50 ألف درهم في خمس حالات هي: صدم دورية شرطة أو التسبب في تلفها، وحال المشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، وإذا كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.



رابعا تقوم شرطة أبوظبي بتفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب وهو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومترا في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق، ويتم إرسال رسائل تحذيرية بهذا الأمر على الهواتف وحسابات التواصل الاجتماعي فضلا عن لوحات الطرق.



خامسا تستعين شرطة أبوظبي بأنظمة ذكية على طرق الإمارة لرصد وتحرير مخالفات المركبات منتهية الترخيص في الدولة، ويشمل ذلك جميع المركبات التي تحمل أرقاماً تصدر من إدارات الترخيص في جميع الإمارات، وتبلغ قيمة المخالفة 500 درهم وحجز المركبة أسبوعا.