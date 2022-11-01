«ميركاتو» يحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيسه

احتفل مركز ميركاتو في دبي بمرور20 عاماً على تأسيسه بباقة مميزة من الفعاليات و العروض وحضور مجموعة من كبار الشخصيات و رجال الأعمال و ممثلي دائرة الإقتصاد و السياحة و الصحفيين البارزين.

تم افتتاح الحفل بعرض رائع مستوحى من الطابع الإيطالي الفينيسي تتطغى عليه طابع الثقافة الإيطالية من حيث الزي والإيقاع و الفقرات حيث اكتظت شوارع ميركاتو بالحضور الذين استمتعوا بالأجواء الإحتفالية الرائعة.

و قام رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني عبد الرحيم الزروعوني بقص قالب الكيك الخاص بالذكرى العشرين بحضور مميز من شرطة دبي ومدراء المركز وبعض الشخصيات البارزة ضمن أجواء مليئة بالفرح و البهجة.

وقال عبد الرحيم الزرعوني قائلاَ «كان الإلهام وراء بناء ميركاتو هو جلب شيء فريد من نوعه إلى عالم العمارة والتسوق في مدينة دبي، وتزويد المجتمع ببيئة تسوق مريحة و فريدة من نوعها وقد حقق ميركاتو نجاحًا هائلاً مما عزز مكانته كواحدة من الوجهات الرائدة في دبي للأفراد والعائلات من السياح إلى رجال الأعمال، عشرون عاماَ مضت كأنها البارحة حققنا فيها نجاحاَ كبيراً على جميع الأصعدة فقد سعينا جاهدين لرضا العملاء، سواء من حيث توفير علامات تجارية حديثة، وأماكن الترفيه إلى الفعاليات لنحقق رضا المتسوقين».