أحمد الحسن يحصد جائزة «رمز أيقوني عالمي» لـ «أصدقاء مرضى التهاب المفاصل»

كشفت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن الفائز برمزها «الأيقوني» العالمي الموحد لمرض التهاب المفاصل، حيث فاز الزميل أحمد محمد الحسن بالمركز الاول، بينما فاز بالمركز الثاني سالم الحضرمي، وبالمركز الثالث أسماء الحمادي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية على مسرح القصباء، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي و القرى، وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء التهاب المفاصل و د نور المهيري ممثل مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، و محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام ممثل وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة تحكيم المسابقة، وعدداً من متطوعي ومتطوعات الجمعية، وحشد من الإعلاميين، حيث شهد الحفل عرض فيلم تعريفي عن المسابقة ومراحلها وأهدافها.