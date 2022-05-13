حمدان بن محمد يحضر حفل زفاف مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم، بمناسبة زفافه على كريمة الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي للعروسين، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالذرية الصالحة والرفاه والاستقرار.

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