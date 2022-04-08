"ميرنا غير في شهر الخير" يستهدف 100 أسرة متعففة و200 عامل بوجبات الإفطار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نظم فريق شكراً لعطائك التطوعي بالشراكة مع نادي المدام الثقافي الرياضي وفريق غاية التطوعي، المبادرة الخيرية "ميرنا غير في شهر الخير"، للسنة الثانية على التوالي وذلك لتوزيع المير الرمضاني على 100 أسرة متعففة في منطقة المدام، كما تم تنفيذ مبادرة أخرى لتوزيع وجبات إفطار رمضان على 200 عامل، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، وبث روح التطوع والمشاركة الإيجابية في مجال العمل الاجتماعي والخيري، والارتقاء بسعادة المجتمع.



وشهد الفعالية الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، و المستشارة مريم سالم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، ومحمد حمد بن دلوان الكتبي عضو مجلس أمناء مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية، وأسماء بنت مانع العتيبة، وعدد من مسؤولي فريق شكراً لعطائك.



وتوجه سيف الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة فريق شكراً لعطائك التطوعي بالتقدير والامتنان إلى شركاء النجاح على تعاونهم لإنجاح المبادرة الحالية وغيرها من المبادرات الأخرى وهم نادي المدام الثقافي الرياضي، شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، وثيقة الولاء والانتماء، مطعم "بنت النوخذة"، وفريق غاية التطوعي.



كما قدم الشكر والامتنان إلى المتطوعين الذين بلغ عددهم 50 متطوعاً، "إذ قدموا أفضل الجهود لدعم نجاح المبادرة، وكانوا عوناً لنجاح المبادرات الإنسانية المستمرة، والتي تعبر عن قيم مبادئ إنسانية راسخة في ديننا الحنيف ومجتمعنا الإماراتي والمتمثلة في البذل والعطاء من أجل الآخرين، وحرصاً على مد أواصر العلاقات وتشارك المشاعر النبيلة مع أفراد المجتمع".

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