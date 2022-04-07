توقيع مذكر تفاهم في دبي لمساعدة المستثمرين الصينيين

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار (Dubai FDI) - وهي مؤسسة تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بحكومة دبي ونادي كون بينغ كابيتال - مذكرة تفاهم لمساعدة المستثمرين الصينيين على التواصل مع شبكة المستثمرين الدوليين في الإمارات.

كما وقع مذكرة التفاهم في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وليو ليو مؤسس ورئيس نادي كون بينغ كابيتال.

ستشهد الاتفاقية قيام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتوفير التوجيه الحكومي لأعضاء الأندية وتحقيق الاهداف الاستثمارية في جميع أنحاء الإمارات.

ويعمل نادي كون بينغ كلاب كقناة اتصال واستثمار للمستثمرين العالميين القادمين إلى الإمارات، وخاصة للمستثمرين الصينيين. وللنادي وظائف أساسية تتراوح من التوفيق بين المشاريع وندوات ترويج الأعمال المنتظمة إلى تجارب الثقافة الحصرية لكبار الشخصيات، وسيعمل كقناة موثوقة مع دعم شامل لأعضائه في سد الفجوة اللغوية والثقافية بين المستثمرين الصينيين والدوليين المحليين، وتحقيق نشاط استثماري ناجح في الإمارات.

ظهر نادي كون بينغ كلاب لأول مرة في يوم افتتاح الاجتماع السنوي للاستثمار 2022، بمبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، في 29 مارس 2022.

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