خمس فوائد صحية للورود

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

تعتبر الزهور من النباتات الجميلة التي قد تضيف لمسة رائعة في أنحاء المنزل. تظهر العديد من الدراسات أن التواجد حول الزهور الطازجة والنباتات بشكل عام يعزز الصحة البدنية والعقلية حيث أن وجود الزهور في المنزل يمكن أن يساعد في تحسين جودة الحياة من خلال زيادة السعادة والقوة وغرس نظرة إيجابية للحياة. شارك خبراء الزهور في Flower Card خمسة فوائد رائعة لإضافة الزهور الطازجة إلى المنزل.

تنقية الهواء

عندما تتنفس النباتات، فإنها بشكل طبيعي تجدد إمدادات الأكسجين الحيوية التي تتنفسها جميع الحيوانات وتحافظ على مستويات ثاني أكسيد الكربون الصحية في الغلاف الجوي.قال الخبراء: "الزهور الطازجة يمكن أن تلعب دورا هاما في تنقية الغلاف الجوي في الداخل". كما أكدوا بأنه "إلى جانب استبدال ثاني أكسيد الكربون بالأوكسجين، يمكن للزهور والنباتات الطازجة أيضا إزالة السموم الأخرى من الهواء". كما أكد الخبراء بدور الزهور في تنقية الهواء في المنزل من الشوائب والسموم التي تمتصها وتحولها إلى مغذيات نباتية.

تخفيف التوتر

أكدت دراسة سلوكية أجرتها عالمة النفس والباحثة نانسي ل. إكوف في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن العيش مع الزهور يقلل من مشاعر القلق والاكتئاب وأشارت نانسي إلى أن المشاركين في الدراسة شعروا ببساطة بسلبية أقل بعد البقاء حول الزهور في منازلهم لبضعة أيام فقط. كما تم تعزيز حماسهم والسعادة والطاقة في العمل.

تخفيف الألم

فضل خصائص تنقية الهواء الزهور، والأسرة تكون أقل عرضة لنزلات البرد والحساسية الناجمة عن السموم المحمولة جوا. وقال الخبراء: "هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي. لكن الفوائد الصحية للزهور لا تتوقف عند هذا الحد. "الزهور يمكن أن تساعد في الواقع تخفيف الانزعاج الجسدي والتعب والألم، وتسريع الشفاء من المرض أو الإصابة."

نوم أفضل

وفقا لموقع SleepSeeker، فإن الحصول على ليلة نوم جيدة له العديد من فوائد الصحة البدنية والعقلية. مع ضغوط الحياة الحديثة سريعة الخطى تجعل من الصعب على الكثيرين الحصول على النوم الكافي.كما يلجأ بعض الناس إلى الحبوب المنومة، والتي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، غير مدركين أن هناك حلا فعالا للنوم بشكل أفضل وهو ببساطة وضع عدد قليل من الزهور في غرفة النوم.

تحسين الصحة العقلية والجسدية

إلى جانب الجمال، تعتبر الزهور أجهزة تنقية طبيعية ومعطرات، وملء المحيطة مع العطور الجميلة والتعبير عن الفن والشخصية والمودة. كل هذه الصفات تجعل الزهور نباتات علاجية لكل من الجسم والعقل.

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