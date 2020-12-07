«حملة الزبدة الأوروبية» تلتقي عشاقها في «جي بي آر» دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يستعد مجلس منتجات الألبان الفرنسي، والاتحاد الأوروبي، لإطلاق فعالية مميزة تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز مزايا الزبدة الأوروبية وسماتها الفريدة وطريقة تحضيرها. وتقام الفعالية التي من المتوقع أن تستقبل عدداً كبيراً من محبي وعشاق الزبدة في دبي، من 10 ولغاية 12 الجاري في «ممشى جي بي آر» كجزء من حملة «الزبدة الأوروبية». وستتاح الفرصة أمام زوار منطقة «جي بي آر»، للتعرف عن قرب الى طريقة صناعة الزبدة ومنشئها والخصائص التي تتميز بها.

كما سيشرح خبير منتجات الأجبان الفرنسي، فرانسوا روبن، للحضور من خلال سلسلة من العروض التوضيحية، كيفية صناعة الزبدة، كما سيقدم لهم بعض الوصفات الشهية التي تعد الزبدة الأوروبية مكوناً أساسياً فيها، وسيتطرق في الوقت عينه، إلى بعض المكونات التي يمكن إضافتها إلى الزبدة مثل الأعشاب والمكسرات والفواكه.

سبق لروبن الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، أن زار العديد من الدول حول العالم، ليشرح خلال جولاته الأسباب التي تمنح الزبدة الأوروبية الفرادة والتفوق على غيرها من الأنواع الأخرى التي تتوافر في الأسواق.

وخلال الفعالية، سيتاح للزوار المشاركة في تحدي صناعة الزبدة، كما سيتم تقديم بعض النصائح والأفكار حول أفضل النكهات التي يمكن دمجها مع الزبدة.

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