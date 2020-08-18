«مبادرون».. تعزيز قيم التطوع لدى الفتيان والفتيات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية برنامج «مبادرون» في نسخته الثالثة، بهدف غرس القيم التطوعية لدى الفتيان والفتيات، حيث يتخلل البرنامج تنفيذ مجموعة من الفرص التطوعية خلال فترة تمتد على مدى أسبوع، بهدف اغتنام وقت فراغ الشباب لغرس قيمة العمل التطوعي ببرامج تكسبهم المهارات المعرفية، وتنمي مهاراتهم القيادية.

ويشمل اليوم الأول تنفيذ ورشة حرفية بعنوان «أناملي تصنع»، وذلك لصناعة دعامة للكمام، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، فيما يتم تنفيذ فرصة تطوعية بعنوان «مسيدنا» لتعزيز توعية المصلين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد. أما اليوم الثاني، فيتضمن قيم الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال تنفيذ الفرصة التطوعية بعنوان «كلنا مسؤولون» لتوزيع دعامات الكمامات على خط الدفاع الأول بالقيادة العامة بشرطة الشارقة. ويتطرق اليوم الثالث إلى «الالتزام والتنظيم»، حيث يتم اجتياز برنامج التدريب الاحترازي والوقائي من خلال تنفيذ الفرصة التطوعية «جرعة وقاية»، التي يتم فيها توزيع صناديق التعقيم في مواقع مجتمعية محددة إلى جانب توزيع ملصقات الشكر على أبواب السيارات الخاصة بخطوط الدفاع الأول.

فيما سيتم في اليوم الرابع غرس قيمة «العمل الجماعي وحب الخير»، وذلك لتنفيذ الفرصة التطوعية «إروِ عطشك» لتوزيع مختلف أنواع الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة على العمال. في حين يركز اليوم الأخير على برامج «بر الوالدين»، حيث يتم تنفيذ فرصة تطوعية افتراضية للتواصل مع كبار السن المقيمين بدار رعاية المسنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news