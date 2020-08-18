5 سيارات «BMW».. وفائزون جدد في سحوبات «الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن فائزين جُدد في قائمة المحظوظين بجوائز السحوبات الأسبوعية الكبرى التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي في برنامج «عروض التسوق»، في إطار فعاليات الحملة التي تختتم الجمعة المقبل في مركز سيتي سنتر الشارقة، حيث سيشهد الأسبوع الأخير فرصاً مضاعفة للفوز بخمس سيارات (BMW-X2)، فضلاً عن المكافآت والجوائز المجزية التي توفرها المراكز للمتسوقين.

وحالف الحظ في السحوبات الأخيرة التي أقيمت وسط إقبال جماهيري كبير من المتسوقين والزوار بمركز الواحة مول بالشارقة، كلاً من الإماراتية نورة الخالدي، والسريلانكي فيصل ماجد، بعد فوزهما بسيارتين من نوع (BMW-X2)، كما شهدت منصة السحوبات توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق إمارة الشارقة، إضافة إلى التمتع بتجربة تسوق شيقة مملوءة بالخصومات التي تراوح بين 25 - 75% على مختلف الماركات العالمية.

وأعرب إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، منسق عام العروض، عن تهانيه للفائزين في السحوبات، متمنياً حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ بعد، ودعا جمهور المتسوقين وزوار الإمارة إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من باقة الخصومات المقدمة والتسوق للحصول على بطاقات السحب للمشاركة في السحوبات الأخيرة التي سيتم تنظيمها في ختام الحملة نهاية الأسبوع الجاري، إلى جانب التمتع بتجربة تسوق مميزة والعروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة.

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