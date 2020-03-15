حشر آل مكتوم وراشد النعيمي والمر يعزّون في وفاة خلف الملا

المصدر: دبي - وام

قدّم سموّ الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، واجب العزاء في وفاة خلف محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي. وقدّم سموّه العزاء إلى محمد سعيد الملا، والد الفقيد، وإلى الأسرة، معرباً عن خالص مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم العزاء الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومحمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والمستشار الخاص لصاحب السموّ حاكم الفجيرة، محمد سعيد الرقباني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وجمعة الماجد، ومدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، عبدالرحمن غانم المطيوعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد علي مصبح النعيمي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وعدد من كبار الشخصيات والأعيان.