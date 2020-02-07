محمد بن راشد وحمدان بن محمد يحضران أفراح النيادي والنعيمي في العين

المصدر: العين - وام

شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبيلتي النيادي والنعيمي أفراحهما في مدينة العين.

فقد حضر سموّه يرافقه مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، سعيد سليمان، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر حمد النيادي، في مركز العين للمؤتمرات، عصر أمس، بمناسبة زفاف نجله عامر إلى كريمة المرحوم علي محمد علي النعيمي.

وبارك سموّه لآل النيادي وآل النعيمي أفراحهما، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة مكللة بالسعادة والمحبة والبنبن.

من جهة ثانية، حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال المقام بمناسبة زفاف عامر سعيد عامر النيادي إلى كريمة المرحوم علي محمد علي النعيمي. وبارك للعروسين وذويهما أفراحهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

حضر الحفل عدد من الشيوخ، وأعيان البلاد، وأبناء القبائل، وأقارب العروسين.