برعاية محمد بن زايد.. مجلس الوقن يشهد عرساً جماعياً

المصدر: العين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد مجلس الوقن، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم في المجلس، في مدينة العين، بمناسبة الزفاف الجماعي لـ25 عريساً من أبناء المنطقة.

حضر العرس، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

وأعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن، ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.

وأشادوا برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهذا العرس الجماعي، الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفة من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد.