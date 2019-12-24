«السعودي الألماني» دبي ينال اعتمادين دوليين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاز المستشفى السعودي الألماني بدبي اعتمادين دوليين، خلال أسبوع واحد، لارتفاع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، أولهما اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الأميركية (جي سي آي) لعام 2019، ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بتبنّي المستشفى أعلى معايير الجودة الطبية.

وأكدت لجنة الاعتماد التي زارت المستشفى أن المستشفى يتمتع بإمكانات علمية وعملية رفيعة ومبادرات متقدمة لخدمة المرضى، وسبق أن حصل المستشفى على هذا الاعتماد عامي 2014 و2017.

كما حصل المستشفى على اعتماد (CAP) من كلية علم الأمراض الأميركية، التي تمنح للمرافق الصحية التي تلبي أعلى معايير التميز والجودة في الممارسات والاجراءات المخبرية، ويعتبر هذا الاعتماد معترفاً به عالمياً للمختبرات التي تلبي المعايير الصارمة لفحص جودة كفاءة العاملين والسجلات المخبرية السريرية وإجراءات مراقبة الجودة. وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الامارات، إن نيل المستشفى الاعتمادين الدوليين، يسهم في دفع الاطباء الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم، وتحسين الاداء وتطوير القدرات. وأكدت عثمان أن المستشفى السعودي الالماني يلتزم بمحاور أساسية تحكم العمل الطبي، أهمها اكتساب رضا المريض وراحته وجميع افراد أسرته، والسرعة في التلبية والاستجابة الفاعلة لحاجة المريض، والاستمرارية في ذلك بكفاءة وفاعلية.