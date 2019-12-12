لمياء خان مديرة تنفيذية لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كُلِّفَت مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان، بمهمة المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه وتستضيفه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير المقبل، بمدينة جميرا، ويعقد تحت شعار: «قوة التأثير»، بالشراكة مع منظمات عالمية رائدة، ويعد منصة دولية رائدة لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأثنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، على ما تتمتع به لمياء خان من مهارات وظيفية وقيادية، وخبرة في تنظيم العديد من الفعاليات مع مسيرة مهنية حافلة بالعطاء على مدى أكثر من 15 عاماً، وقالت إن تكليفها بهذه المسؤولية لهذا الحدث العالمي المهم، يأتي في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالاهتمام بالكوادر الإماراتية المتميزة، ومنحها الفرصة كاملة لإثبات قدراتها، واستثمار طاقتها وكفاءاتها.

وعبرت لمياء خان عن اعتزازها بهذه الثقة، التي تعكس الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة للدولة، وتوفير البيئة الداعمة لإنجاحها، مضيفةً أنها ستبذل قصارى جهدها مع قياداتها وفريق العمل، لإنجاح هذا الحدث الوطني العالمي المهم، ليكون معبراً عن مكانة دولة الإمارات وما تحظى به من تقدير عالمي.

وأشادت بدعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، ومبادرات سموها المتنوعة للارتقاء بقدراتها وتعزيز إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم سموها المتواصل لفريق عمل مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات.

وتعد لمياء خان من القيادات الإماراتية الشابة، فعلى مدى نحو 15 عاماً جمعت في خبراتها بين القطاعين الخاص والحكومي، ونجحت في بناء مسيرة مهنية في الاتصال المؤسسي، والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء الهوية المؤسسية، وإدارة مبادرات نوعية عدة، هدفت إلى الارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية وتنمية مهاراتها القيادية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية وتعليمية داخل وخارج الدولة، كان لها أثرها الملموس، وذلك من خلال عملها بمؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات، كما أسهمت في دعم ممارسة المرأة للأنشطة الرياضية المختلفة، عبر مبادرات نوعية أسهمت في تنفيذها من خلال منصبها كعضو في مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ورئاستها للجنة المرأة والرياضة بالمجلس.

وفي يونيو 2013، أصدرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، قراراً بتعيينها مديرة للنادي،

وكانت لمياء خان قد أُسنِدَت إليها مسؤولية إدارة مشروع منتدى المرأة العالمي في دبي عام 2016، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.