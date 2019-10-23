«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق تطبيق مسيرة «لنحيا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن إطلاق تطبيق مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، «RFL UAE» لتسهيل إسهام مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات في مكافحة مرض السرطان، عبر التبرع بمقدار المسافات التي يقطعها المشاركون في المسيرة لتوفير العلاج للمصابين، إلى جانب تشجيع نمط الحياة الصحي الذي يشكل عاملاً مهماً في الوقاية من المرض.

وجاء إطلاق التطبيق خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في الجامعة الأميركية بالشارقة، وشارك فيه كل من رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، سوسن جعفر، ومدير الجامعة الأميركية في الشارقة، البروفسور كيفن ميتشل، ومدير مسيرة لنحيا الرياضية، بدر الجعيدي، وريم كامبارس أخصائي الاتصال المؤسس في نفط الهلال (الراعي الرسمي)، وممثلين من بنك الشارقة (الراعي الرسمي)، إضافة إلى الناجيتين من السرطان نهلة شريف وجاسيكا مارش.

ويشتمل تطبيق «RFL UAE»، الذي يمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات «آب ستور» لأجهزة «أبل»، ومتجر «بلاي» للأجهزة العاملة بنظام «أندرويد،» على ثلاث رحلات رئيسة تستمر 30 يوماً، تبلغ مسافة الرحلة الأولى 3000 خطوة ويتبرع بموجبها المشارك بمبلغ 25 درهماً، فيما تصل مسافة الرحلة الثانية إلى 8000 خطوة بما يعادل 50 درهماً، والثالثة 120 ألف خطوة تمكن المشارك من الإسهام بمبلغ 75 درهماً. وتنطلق فعاليات مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل، في الجامعة الأميركية بالشارقة، وتستمر على مدى 24 ساعة، حيث يتضمن برنامجها العديد من النشاطات والفعاليات التوعوية والترفيهية كالتخييم للمشاركين وعائلاتهم. ويمكن للراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية، المشاركة من خلال التسجيل عبر ثلاث طرق: الأولى بتكوين فريق لا يقل عدد أفراده عن اثنين، ويتولى قائده إدخال معلومات الفريق وأسماء أعضائه، أو الانضمام إلى أحد الفرق المشاركة، حيث يقوم المتطوع بإدخال اسم الفريق الذي يرغب في الانضمام إليه وإضافة اسمه إلى قائمة أعضائه، أو المشاركة في الفعالية بصورة فردية. وتوفر الجمعية للراغبين في المشاركة والانضمام إلى المسيرة، إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني http:/‏‏‏/‏‏‏focp.ae/‏‏‏relayforlifeuae/‏‏‏participate-form/‏‏‏أوالتسجيل في يوم الفعالية نفسه، لكن تجنباً للازدحام تنصح الجمعية بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، كما يوفر الموقع الإلكتروني إمكانية حجز الخيام والطاولات وحقيبة الإضافات وفوانيس «لنحيا». ويمكن للأطفال تحت عمر 13 سنة المشاركة مجاناً، بينما تبلغ رسوم المشاركة للمتطوعين من عمر 13 سنة فما فوق 25 درهماً، بحيث يعود الريع إلى دعم المصابين بالسرطان.