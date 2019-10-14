ولي عهد عجمان وأحمد بن محمد بن راشد والشيوخ يعزّون في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء لأسرة وعائلة بن غدير الكتبي، في وفاة المغفور له الضعيف حمد بن غدير الكتبي.

وأعرب سموه خلال زيارته لخيمة العزاء بمنطقة مرغم في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء بمنطقة مرغم في دبي، صباح أمس، حيث أعرب لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، داعياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم.