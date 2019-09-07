«ثقافة أبوظبي» تنظم برنامجاً ثقافياً منوعاً في «مكتبة قصر الوطن»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً ثقافياً منوعاً في «مكتبة قصر الوطن»، خلال شهر سبتمبر الجاري، إذ يتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية.

يتضمن برنامج «مكتبة قصر الوطن» الثقافي جلسة بعنوان «كاتب فائز بجائزة»، بعد غد، وتشارك فيها الكاتبة السعودية، الدكتورة أروى الخميس، وهي مؤلفة وأستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية، خلال هذه الجلسة ستتحدث عن تجربتها في الكتابة وشغفها بالقراءة، وكيف فازت بالجائزة. يتضمن البرنامج الثقافي أيضاً جلسة بعنوان «ثقافات عابرة للحدود»، في 11 سبتمبر، يتحدث فيها الإعلامي والكاتب والروائي السعودي، هاني النقشبندي، عن موضوعات الأدب والثقافة وأثرها في حياتنا. كما تشهد مكتبة قصر الوطن ورشة عمل عن الكتابة الابداعية تستمر لثلاثة أيام، من 22 حتى 24 سبتمبر، بعنوان «أقلام مبدعة»، وتقدمها الكاتبة الإماراتية، نورة الخوري، وهي متخصصة في أدب الطفل ولها تسعة إصدارات، كما أنها أحد كُتاب البرنامج التعليمي العريق «افتح يا سمسم». تستهدف الورشة المهتمين بتطوير أساليبهم في الكتابة على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية. وتشهد مكتبة قصر الوطن، منذ افتتاحها، فعاليات ثقافية شهرية، تعكس رؤية المكتبة وتوجهها الثقافي لدعم اقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في العقول وتشجيع المواهب.