«ناشيونال جيوغرافيك» توثق زيارة بابا الفاتيكان التاريخية إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناشيونال جيوغرافيك» أبوظبي عن عرض الفيلم الوثائقي «زيارة السلام»، الذي يوثق زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي.

يسلط الفيلم الوثائقي، الذي يعرض لأول مرة، الضوء على أهمية الزيارة البابوية الأولى لمنطقة الخليج، التي استمرت ثلاثة أيام، والفعاليات التي تؤكد على مكانة الدولة باعتبارها عاصمة عالمية للتسامح.

يتضمن الفيلم ثلاثة أجزاء.. يتناول الجزء الأول فترة ما قبل الزيارة، بدايةً من التواصل مع الكرسي الرسولي وصولاً إلى تلبية البابا لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما يتتبع الجزء الثاني أجندة البابا خلال زيارته لأبوظبي ولقائه بالإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

أما الجزء الثالث فهو يُسلط الضوء على القداس التاريخي الذي أحياه قداسة البابا فرنسيس في استاد مدينة زايد الرياضية.