«ستارز أون بورد» تنطلق من برشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، رحلة «ستارز أون بورد» البحرية، التي ترعاها «طيران الإمارات»، من ميناء برشلونة، وشهدث في يومها الأول تحضيرات لأحداث مشوّقة.

وأحيا النجوم نجوى كرم وعامر زيان ونادر الأتات، أمسية قدموا خلالها باقة من أجمل الأغاني والألحان، التي تفاعل معها الحضور من جميع الأعمار.

وتوفر «طيران الإمارات»، من خلال رعاية «ستارز أون بورد»، فرصة أمام العرب من مختلف أنحاء العالم لقضاء أيام برفقة نجومهم المفضلين على متن سفينة سياحية فاخرة، من بينهم: كاظم الساهر ووليد توفيق وشيرين وناصيف زيتون وملحم زين ونجوى كرم ومايا دياب ونادر الأتات وهادي خليل وعامر زيان ونور الزين وعازفة الكمان فانيسا وغيرهم.

وتنظم الرحلة على متن السفينة «ذي نرويجيان بيل»، إحدى سفن نرويجيان للرحلات البحرية، بالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» التلفزيونية.

وتتابع السفينة خلال الأيام المقبلة خط سيرها إلى مدينة كان الفرنسية، ومنها إلى كالياري، عاصمة جزيرة سردينيا، وبعدها إلى بالما دي مايوركا الإسبانية، ومن ثم تعود إلى برشلونة.

يذكر أن «طيران الإمارات» بدأت رعاية «ستارز أون بورد» منذ عام 2014.