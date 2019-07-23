ورشة عن استمرارية الأعمال بالتعاون بين «الصحة» و«الوطنية للطوارئ»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف رفع وتعزيز مفهوم الوعي بإدارة استمرارية الأعمال، في الوزارة والمنشآت التابعة لها، وضمان عدم انقطاع خدماتها لأي سبب. واستهدفت الدورة ممثلي الإدارات، وموظفي الوزارة وجميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المناطق الشمالية.

وتضمنت محاور الورشة، التي قدمها من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سلطان سعيد الزيدي، مفهوم وأهمية إدارة استمرارية الأعمال، لتكون جميع مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، وليس في الأحوال العادية فقط، وإنما مع الحوادث المفاجئة أيضاً، بالإضافة إلى شرح القوانين والتشريعات الملزمة بتطبيق إدارة استمرارية الأعمال، وآلية تطبيق برنامج إدارة استمرارية الأعمال، وأهم العمليات الرئيسة فيه. وأشار مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة الدكتور عبدالكريم الزرعوني إلى أن تنظيم الورشة، يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال «نسيما 7000»، لتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة في مختلف الظروف والأزمات والطوارئ، وتأهيل الكوادر وتهيئة المرافق المؤسسية لهذا الهدف، لنشر الوعي بكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بأعمال المركز والتنبؤ بها قبل حدوثها، والسعي لمعالجتها بشكل فعال، مع تحديد المهام والمسؤوليات لإدارة المخاطر. ولفتت مدير مشروع إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بالوزارة الدكتورة أمينة علي عبدالله، إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال، من خلال حصولها على اعتمادات دولية عدة في ايزو إدارة المخاطر31000 وايزو استمرارية الأعمال 22301، بالإضافة إلى نجاحها في تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال «نسيما 7000».