برنامج صيفي يجذب السياح إلى مليحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية تجربة جديدة للزوّار، خلال أشهر الصيف، تتضمن تقديم لمحة عن العصور التاريخية التي مرت بها منطقة مليحة، عبر زيارة المتحف الذي يتيح للزوار التعرف إلى أساليب وظروف حياة سكان المنطقة منذ آلاف السنين من خلال المعارض والعروض التفاعلية والقطع الأثرية، كما يساعد البرنامج السياح على الاطلاع على البيئة الأثرية والمواقع التاريخية في مناطق مليحة وجبل البحيص والفاية في الشارقة.

وتتيح حزمة «آلة الزمن» الصيفية الجديدة للزوار التعرف إلى الأحافير الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى تعلم صناعة الأدوات البدائية التي كانت تستعمل من قبل الإنسان في العصر الحجري، والتعرف أيضاً على الثقافات القديمة التي استقرت في منطقة مليحة، وعلى النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة.

ويوفر مشروع مليحة، في حال كان الطقس لطيفاً، فرصة لاستمتاع الزائرين بتجارب صحراوية فريدة، بما في ذلك الجولات المسائية والقيادة على الكثبان الرملية.