«مركز أولادنا» يحتفل بتخريج دفعة «دمج وتمكين»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفل مركز أولادنا لذوي الإعاقة بمدينة الشارقة بتخريج خمسة من طلاب قسم التأهيل المهني، من الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد دفعة العام الدراسي 2018/‏2019، والتي أقيمت تحت شعار دمج وتمكين.

وشمل الاحتفال عروضاً متنوعة عبرت عن الاحتفال بمرور 17 عاماً على تأسيس مركز أولادنا، وسلطت الضوء على إنجازات الخريجين، خلال انتسابهم للمركز والتحاقهم بسوق العمل.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عدد من الشخصيات التربوية، وأهالي الخريجين، ولفيف من المدعوين.

وقدم عدد من أولياء أمور الخريجين والخريجات كلمات، أشادوا فيها بمستوى اكتساب أبنائهم وبناتهم المهارات والعلوم المختلفة، التي أهلتهم حالياً للالتحاق بعد التخرج بالحياة العملية وسوق العمل، مشيدين بجهود «مركز أولادنا»، وما قدمه من خبرات عدة أكسبتهم العلوم المختلفة، ليكونوا نجوم حفل التخرج.

وألقت مهى خزامي، مديرة مركز أولادنا لذوي الإعاقة، كلمة عبرت فيها عن سعادتها وفخرها بتخريج خمسة طلاب من قسم التأهيل المهني، من الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى رسالة المركز التي تقوم على اكتشاف واستثمار القدرات والطاقات الكامنة لدمج وتمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع، وأشارت خزامي إلى أن ما تحقق على صعيد الأفراد ذوي الإعاقة هو بتوفيق من الله، ثم نتيجة جهد بشري وإرادة وثمرة إخلاص ومحبة ومساندة من جميع فريق العمل.