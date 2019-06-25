سوق دبي الحرة تفوز بجوائز الترحيب السياحي الصيني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت سوق دبي الحرة على جوائز الترحيب السياحي الصيني (الفضي) في فئة التسويق من قبل معهد بحوث السياحة الصينية (COTRI)، خلال مؤتمر السياحة «آي تي بي» الصيني، الذي عقد في معرض شنغهاي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتعليقاً على الجائزة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين: «يسعدنا أن نحصل على جائزة الترحيب السياحي الفضي الصيني لمبادراتنا التسويقية الإستراتيجية مع السوق الصينية، للمرة الأولى، ولاختيارنا كواحدة من أهم شركاء سي تريب خارج الصين».

وحضرت المؤتمر نائب رئيس سوق دبي الحرة لشؤون الموارد البشرية منى آل علي، التي تسلمت جائزة CTW نيابة عن الشركة.

وقال البروفيسور الدكتور وولفجانج جورج أرلت، مؤسس ومدير معهد بحوث السياحة الصينية، إن «من المشجع أن نرى أن المزيد والمزيد من مزودي الخدمات السياحية في جميع القارات يبدون فهماً أعمق للاحتياجات الخاصة المختلفة والمتنوعة كتنوع المسافرين الصينيين». وينظم معهد بحوث السياحة الصينية، منذ عام 2004، جوائز الترحيب السياحي الصيني، وقد حاز 30 شركة ومنظمة من نحو 20 دولة مختلفة في خمس فئات مختلفة، بما في ذلك الابتكار والتسويق وجودة الخدمة والإنترنت،‏ ووسائل الإعلام والأداء العام.