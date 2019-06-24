جمعية المهندسين تستعرض مسيرة المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش اجتماع مجلس إدارة جمعية المهندسين، الذي عقد، أخيراً، في مقر الجمعية بدبي، العديد من الأمور التي تهم مسيرة الجمعية في المرحلة المقبلة.

وترأس رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين، المهندس محمد محمود مشروم، اجتماع المجلس الدوري الـ14 للدورة الـ19، بحضور الأعضاء المهندس عبدالله يوسف آل علي نائب الرئيس، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري أمين السر العام، والمهندسة حصة عبدالله الهرمي أمينة الصندوق، والدكتور خليل إبراهيم الحوسني رئيس لجنة التدريب والمؤتمرات، والدكتورة نهلة أحمد القاسمي المشرفة على مجلس شباب جمعية المهندسين، والمهندس رشاد محمد بوخش رئيس اللجان التخصصية.

كما ناقش المجلس استمرار الدراسة الخاصة بمبادرتي مساعدة الطلاب المواطنين المتعثرين في كليات الهندسة، ومبادرة الدليل الاسترشادي للمقبلين على بناء منازلهم، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الأولية للاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس الجمعية. واستعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بملتقى المهندسين الشباب الأول الذي عُقد في أبريل الماضي، المقدمة من المهندسة خلود صالح الحمادي، رئيسة مجلس شباب جمعية المهندسين، تمهيداً لاعتمادها.