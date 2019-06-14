«القلب الكبير» تدعم «صندوق سنجار» بـ 216 ألف دولار في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، اتفاقية لتقديم دعم مالي بقيمة 216 ألف دولار أميركي، لصالح «صندوق سنجار»، التابع لمبادرة نادية مراد، الناشطة الإيزيدية الحائزة جائزة نوبل للسلام 2018.

وقع الاتفاقية كلٌّ من مدير مؤسسة القلب الكبير مريم الحمادي، ونادية مراد، وتأتي الاتفاقية في إطار جهود التعاون بين الطرفين لدعم مشروع إعادة إعمار مقاطعة سنجار في محافظة نينوى بالعراق، التي دُمرت جراء الأعمال الإجرامية لتنظيم داعش، وتمكين الإيزيديين النازحين داخلياً من العودة إلى ديارهم بأمان وسلام، حيث سيشرف الصندوق على تنفيذ مشروع إعادة الإعمار، الذي يستمر تنفيذه حتى أكتوبر 2019.

وتسعى مؤسسة القلب الكبير، من خلال هذه الخطوة، إلى القيام بدور فاعل في تحسين مخرجات هذا المشروع، وتحقيق غايته المتمثلة في إزالة الألغام، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء وترميم المدارس والمستشفيات والمنازل، إضافةً لإعادة فتح الطرق التي تصل المخيمات في منطقة سنجار، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية والاحتياجات اليومية لسكان المنطقة ومساعدتهم على الاستقرار.

وقالت مدير مؤسسة القلب الكبير، مريم الحمادي: «يتطلع الإيزيديون للعودة إلى ديارهم، لكنّ المخاطر التي قد يتعرضون لها، والدمار الكبير في البنية التحتية، تحول بينهم وبين الحصول على هذا الحق، وهذا ما دفعنا للقيام بواجبنا الإنساني بتقديم يد العون لهم، من خلال دعم مبادرة نادية و(صندوق سنجار)، والعمل على إعادة الإعمار، التي تعزز جهود المجتمع الدولي لتشجيع العودة الطوعية للسكان».

وأضافت الحمادي: «رسخت دولة الإمارات، في ظل قيادتها الحكيمة، مكانتها الرائدة على مستوى العالم في مجال العمل الإنساني، وتعمل إمارة الشارقة في إطار هذا النهج بدعم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولحقوق الإنسان، والتي تؤمن بأن الدفاع عن الأقليات مثل الإيزيديين وحمايتهم من الاضطهاد والظلم، واجب يقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله».