سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعتي «38» و«39» من طلبة جامعة الإمارات في العين

المصدر: العين - وام

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، حفل تخريج طلاب دفعتي (38/‏‏39) من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددهم 517 طالباً وطالبة، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين.

وسلم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الشهادات إلى الخريجين من كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والقانون، والأغذية والزراعة، والهندسة، وتقنية المعلومات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والطب والعلوم الصحية، التي أدى طلبتها القسم الطبي أمام سموّه.