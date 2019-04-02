«موانئ دبي العالمية» تطلق أول كتاب تعليمي احتفاء بشهر القراءة

المصدر: دبي - وام

أطلقت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» كتابها الأول، بعنوان: «موانئ دبي العالمية قصة نجاح»، الذي تم اعتماده في المدارس الحكومية والخاصة، لتعريف الطلاب بعالم الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، احتفاء بشهر القراءة الوطني.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة رافلز الدولية، بحضور المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم. ويوضح الكتاب - الذي يستهدف طلاب المراحل التعليمية من الصف السادس وحتى العاشر - كيفية عمل سلسلة التوريد العالمية، مستخدماً أسلوب السرد القصصي، ليحكي قصة ناشر الكتب الشاب «سعيد»، الذي يدير عمليات الشحن لأكثر من خمسة ملايين كتاب من دولة الإمارات إلى مجموعة من الدول العربية.

وقال محمد المعلم: «إننا أمام أول كتاب رسمي، يتناول تاريخ وقصة نجاح موانئ دبي العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يوسع مدارك أطفالنا في المدارس، ويتيح لهم فرصة التعرف إلى خيارات وظيفية، في مجموعة متنوعة من المجالات».

وأضاف أن إطلاق الكتاب يأتي احتفاء بشهر القراءة الوطني، الذي يُظهر للطلبة اليافعين في مدارس الإمارات الأهمية المحورية لكيانات ومرافق عملاقة، مثل الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي، وغيرها من مناطق الأعمال، والاطلاع على إسهاماتها في رفد اقتصاد الدولة.