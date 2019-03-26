رحلة في تاريخ التعليم التقليدي بعجمان

المصدر: عجمان- الإمارت اليوم

في إطار احتفائه بشهر القراءة، الذي يصادف شهر مارس من كل عام، نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صباح أمس، في مكتبة اتحاد الإمارات بالمركز، فعالية «كتاب في ساعة»، وهي جلسة حوارية مع الباحث والكاتب علي محمد المطروشي، تحدث خلالها عن كتابه الموسوم بـ«تاريخ التعليم التقليدي في مدينة عجمان منذ مطلع القرن الـ20 وحتى أواسط عقد السبعينات منه». واستهل الباحث علي محمد المطروشي حديثه عن كتابه المذكور، حول التعليم التقليدي الذي كان بمثابة النمط التعليمي آنذاك، حيث يقوم التعليم الابتدائي العام على تعلّم القرآن الكريم في «الكتاتيب الدنيا البسيطة»، التي غالباً ما تكون في بيت «المطوعة أو المطوع»، وأحياناً في المسجد، حيث كان الأطفال يُلحَقون بهذا النوع من التعليم في سن السادسة، ويستمرون فيه نحو عامين كحدٍّ أقصى، إلى أن يختم الطالب القرآن الكريم، وبعد ذلك يحدد الأهل إن كانوا يرغبون في استمراره بالمدرسة أو دخوله مرحلة التدرب على مهنة والده.

وأشار المطروشي إلى ظهور نمط من الكتاتيب، تسمى «الكتاتيب العليا»، التي تجمع، إضافة إلى تعليم القرآن، تعليم القراءة والكتابة والحساب، يدرّسها مُدرِّس واحد، وتقتصر على تعليم الذكور فقط، إذ كان المجتمعُ حينها لا يحبذ تعليم الكتابة للإناث، بينما لا ينفي هذا وجود استثناءات كسرت القاعدة العامة في حينه. كما تطرق إلى التعليم النظامي الحديث للذكور، الذي بدأ في عام 1958، ما أدّى إلى الاستغناء عن مدارس «الكتاتيب العليا»، فانخرط بعضُ معلميها من المواطنين في المدارس الحديثة لتعليم القراءة والكتابة والحساب والتربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، في حين ظلت مدارس الكتاتيب الدنيا قائمة في إمارة عجمان، نتيجة لبقاء الحاجة إلى تعليم القرآن كاملاً، وضرورة تعليم الإناث فيها، إذ إن وجود البديل لهن في مدارس نظامية تأخر حتى عام 1967. وختم حديثه حول ظهور مشروع «زايد لتحفيظ القرآن الكريم» في عام 1974، الذي أسدل الستار على مدارس القرآن الكريم التقليدية القديمة في المدن الرئيسة.

يذكر أن الباحث علي المطروشي، من مواليد عجمان، وكانت له تجربة شخصية في التعلّم في المدارس التقليدية، تنقل بين ثلاث مدارس للقرآن الكريم خلال الفترة من 1970 إلى 1974، وتخرج في جامعة الإمارات - قسم التاريخ، وعمل في سلك التعليم معلماً لمادة التاريخ لمرحلة الثانوية العامة، وتولى إدارة متحف عجمان خلال الفترة من 1993 إلى 2010، وعُيّن مستشاراً للتراث والتاريخ المحلي بدائرة التنمية السياحية في عجمان، وهو مؤلف ومحاضر في الأنساب والتاريخ والتراث الشعبي، وله العديد من المؤلفات.