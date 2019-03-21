ولي عهد دبي يرعى حفل الدورة الـ19 من خريجي كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

المصدر: دبي - وام

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل تخريج الدورة الـ19 من خريجي كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في منطقة الطويلة على الطريق بين أبوظبي ودبي، الذي جرى صباح أمس، بحضور نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط أفرع القوات المسلحة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة وأولياء أمور الخريجين.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إخوانه الخريجين ودعاهم الى الاستزادة من العلوم العسكرية والتدريب المتواصل، والاستفادة القصوى من جميع الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي توفرها قيادتنا المعطاءة لهم كي يظلوا في أعلى مستويات الجاهزية العسكرية والنفسية والبدنية التي تؤهلهم لأن يكونوا حماة أشداء للديار والشعب والسيادة والاستقرار، ويتبوأوا مستقبلاً المراكز القيادية في قواتهم المسلحة وهم متسلحون بالعلم والخبرة والمعرفة وحب الوطن، والتضحية من أجل سلامته وأمن شعبه، والحفاظ على إنجازاته الإنسانية. وتمنى لهم سموه التوفيق في مسيرتهم العملية والعلمية، وبارك لهم تخرجهم في صرح عسكري وطني نعتز به جميعاً وبقيادته ومدربيه وإدارته من شباب الوطن.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم قام سمو ولي عهد دبي بالتفتيش على طابور الخريجين في ميدان الكلية، بعدها تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون من أمام المنصة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري أظهر فيه شباب الوطن مهاراتهم العسكرية ولياقتهم البدنية، نالت استحسان وتصفيق الحضور، بعدها أدى الخريجون قسم الولاء للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأقسموا بأن يكونوا مخلصين للوطن وقيادته يدافعون عن استقلال وسيادة دولتنا في البر والبحر والجو، حامين لعلمها ومدافعين عن أمنها وحدودها ومكتسباتها الحضارية والوطنية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد أداء القسم بتكريم المتفوقين في الدورة، وهنأهم على تميزهم وحصولهم على المراتب الأولى في الدورة.

وكان لقائد الكلية البحرية العميد ركن بحري سعيد سالم القايدي كلمة في المناسبة، أكد فيها أن قواتنا المسلحة بقياداتها وضباطها وأفرادها ملتزمة بدعم وحماية مكتسبات دولتنا الوطنية والحضارية، وتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في مواجهة التحديات مهما كبرت من أجل حماية الإنجازات الوطنية العظيمة التي تحققت لشعبنا الوفي بفضل توجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمساندة قوية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشار في كلمته الى تخرج عدد من منتسبي القوات المسلحة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية السودان مع إخوانهم شباب الإمارات.

وقبيل التقاط الصورة التذكارية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الخريجين استقبل سموه في المقصورة الرئيسة ضيوف الحفل من قادة عسكريين وضباط وملحقين عسكريين في عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة، الذين هنأوا سموه على المستوى الرفيع الذي بلغته كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية بفضل الدعم الذي تحظى به قيادة دولتنا الحبيبة على مختلف المستويات العلمية والتقنية والتدريبية واللوجستية.