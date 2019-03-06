محمد بن زايد يعزّي في وفاة سالم حميد بن دلموج الظاهري

المصدر: العين - وام

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى حميد بن دلموج الظاهري في وفاة نجله سالم.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس فلج هزاع بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وإخوته وأسرته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم العزاء إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي.