محمد بن زايد يستقبل الرئيس الشيشاني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، الذي يزور البلاد.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي بالرئيس الشيشاني، منوهاً سموه بأهمية تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع الشيشان في المجالات التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.