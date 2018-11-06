محمد بن زايد يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للحفاظ على الحبارى

المصدر: أبوظبي ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المشاركين في أعمال «المؤتمر الدولي للحفاظ على الحبارى»، الذي يستضيفه الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في أبوظبي.

ورحّب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر، بالمشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق في إيجاد آليات للتعاون والسبل الكفيلة بالحفاظ على هذه الأنواع من الطيور المرتبطة بالموروث البيئي والثقافي المحلي والعربي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن اهتمام دولة الإمارات بالحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية واستدامة مكوناتها وصون تنوعها الحيوي، ينطلق من رؤية المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه الحضاري العالمي بضرورة المحافظة على البيئة وتوازنها للأجيال المقبلة.

وأكد سموه، التزام دولة الإمارات، منذ نشأتها، بالحفاظ على موارد البيئة والحياة الفطرية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى على المستوى العالمي في الاهتمام بالبيئة وحمايتها واستدامتها.

من جانبهم، أشاد المشاركون في المؤتمر بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومبادرات سموه المهمة في الحفاظ على أنواع الكائنات المهددة بالانقراض، مثمنين دعمه للبرامج الهادفة إلى استدامة طائر الحبارى، وتنمية أعداده وانتشاره.

كما ثمّن المشاركون الجهود الدولية التي تقودها دولة الإمارات للحفاظ على طائر الحبارى واستدامته، من خلال توسيع البرامج والمراكز المشتركة لإطلاقه، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وإنشاء المحميات الطبيعية، إضافة إلى تشجيع ودعم البحوث العلمية للحفاظ على هذه الأنواع من الطيور المهددة بالانقراض واستدامتها.