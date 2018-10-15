«أبوظبي للكتاب» يبني شراكات دولية جديدة في «فرانكفورت»

المصدر: فرانكفورت - الإمارات اليوم

عقدت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الناشرين وصنّاع الكتاب الدوليين، للترويج للدورة 29 من المعرض، خلال مشاركة جناح الدائرة في الدورة 70 من معرض فرانكفورت للكتاب، التي اختتمت أمس.

تناولت الاجتماعات تنسيق المشاركة خلال الدورة المقبلة من «أبوظبي للكتاب»، التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل المقبل، والتحضير للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، والمحاور التي ستطرح خلال البرنامج المهني الموجه للناشرين، والترويج لفعاليات المعرض بشكل عام، وبناء شراكات دولية جديدة مع ناشرين من أوروبا وآسيا.

وقال مدير إدارة المعارض والبرامج في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيصل الشيخ: «نحرص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب على الترويج لفعاليات المعرض على مختلف المنصّات الدولية المتعلقة بصناعة الكتاب، وبشكل خاص معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يعدّ أقدم معارض الكتب وأكبرها على مستوى العالم». وأضاف: «تمكنا من لقاء الناشرين من الشرق والغرب، وعرضنا عليهم مميزات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقدم فرصاً كبيرة في عالم النشر، بما فيها النشر الإلكتروني ودعم المحتوى الرقمي».

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب قد اختار جمهورية الهند ضيف شرف للدورة المقبلة من المعرض، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

24

أبريل المقبل، تنطلق

الدورة الجديدة لمعرض

أبوظبي الدولي للكتاب.