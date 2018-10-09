سلسلة ورش تعليمية وإبداعية لـ «مرشدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت «مفوضية مرشدات الشارقة»، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، سلسلة ورش تعليمية إبداعية مُلهمة لمنتسباتها الزهرات، في إطار جهودها لبناء جيل من الفتيات الشابات المؤهلات للقيام بأدوارهن في مسيرة الدولة ومستقبلها. وتأتي ورش العمل تجسيداً لإنجازات المفوضية، والدور البارز الذي تلعبه في غرس ثقافة الابتكار والإبداع في عقول الفتيات الصغيرات، وترسيخ محبة العلوم والمعارف في قلوبهن، إذ بدأت الورش بأنشطة وفعاليات إبداعية عملية، منها تصميم الروبوتات، وصناعة الصابون والشموع، وإعداد الوجبات الصحية في برنامج «الطاهية الصغيرة». وتعلّمت الزهرات تصميم الروبوتات والأدوات الإلكترونية، وصناعة الصابون والشموع، ليتعرفن الى حلول عملية ترمي إلى تخفيض الاستهلاك، وتحت عنوان «الطاهية الصغيرة»، تعلمت الزهرات أساليب خبز الكعك، والحلويات. وقالت شيخة عبدالعزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشــــدات الشـــارقة: «لابد أن نُعلّم الفتيات أساسيات عددٍ من المفــــاهيم المتعلقة بعــــالمنا الذي يتطور بســـــرعة كبيرة، إذ يُعتبر الترميز واحداً من المهارات الأســـــاسية التي يجب أن تتعلمهـــا الفتيات، وتوفّــــر ورش العمـــل الفرصــــة لزهـــراتنا لإدراك مبــــادئ الترميز ومفاهيمه، وأبعـــاده، وأهميته، كما تسعى ورش العمل إلى غرس الإبداع في نفوس الزهرات، وتعزيز مهاراتهن في الاختراع».