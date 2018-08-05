«بازار عيد الأضحى» يختتم فعالياته

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم معرض «بازار عيد الأضحى»، الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فعالياته وسط إقبال كبير من الجمهور.

وشكل البازار فرصة مميزة للسيدات والعائلات بشكل عام، للتسوق والتحضير لمستلزمات عيد الأضحى المبارك، كما أتاح للزوار فرصة اقتناء أرقى المنتجات من إبداع التاجرات وسيدات الأعمال المشاركات في المعرض. وشهد البازار مشاركة 69 عارضة وخمس شركات ضيافة، لسيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات المشروعات المتنوعة.

وأعربت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، مريم محمد الرميثي، في ختام أعمال المعرض، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه، منوهة بالتنظيم المميز، ونوعية الخدمات، وجودة المنتجات.

وأكدت الرميثي أن تنظيم مثل هذه المعارض لسيدات الأعمال والمبدعات صاحبات المشروعات التجارية والاستثمارية المبتكرة، يسهم في الترويج لمنتجاتهن، ويساعدهن في تسويقها بشكل مباشر للجمهور في ملتقى واحد.

من جانبهن، أشادت العارضات المشاركات بالتنظيم المميز لفعاليات البازار، خلال أيامه الثلاثة، وأعربن عن شكرهن لمجلس سيدات الأعمال الذي اهتم بشكل كبير بدقة التنظيم، وأشرف على تفاصيله.