«محمد بن راشد للمعرفة» تحصل على شهادة «الآيزو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حصلت المؤسَّسة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، التي تعدُّ المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشروعات، والتفكير المبني على المخاطر لضمان استمرارية الأعمال في المؤسَّسات، وممَّا له الأثر الإيجابي في التحسين المستمر لتحقيق التوجُّهات الاستراتيجية للمؤسَّسة.

وجاء حصول المؤسَّسة على شهادة الآيزو، بعد تضافر الجهود الداخلية الحثيثة لفريق العمل، لتطبيق كل المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفة، من تحليل للأطراف المعنية وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من المؤسَّسة، ومن ثمَّ وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات تحقيقها.

إلى جانب إعداد سياسة الجودة وحث العاملين في المؤسَّسة على تطبيقها والالتزام بها، إضافة إلى تحديد وتقييم المخاطر والإجراءات الوقائية والتصحيحية المرتبطة بها، فضلاً عن تدريب الموظفين على تطبيق أبعاد الجودة والتميز المؤسَّسي، ووضع معايير عالمية لاختيار الموردين وتقييم مستوى جودة أعمالهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسَّسة جمال بن حويرب: «نهنِّئ أنفسنا وجميع موظفي المؤسَّسة بهذا الإنجاز الذي سيسهم في رفع مستوى جودة برامجها ومشروعاتها والارتقاء بها إلى مستوى العالمية، بشكل يضمن تحقيق أهدافها المنشودة، ويعزِّز استدامة الإنجازات ويقدِّم الأفضل دائماً لجميع الفئات المستهدفة من هذه البرامج والمشروعات».