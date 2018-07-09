شرطة رأس الخيمة تكرّم 20 موظفاً متميزاً

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، كرم العميد سالم راشد ربيع بوخطامين السويدي نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد علي محمد النقبي مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، 20 موظفاً متميزاً في إدارة العمليات، لتفوقهم العملي في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك انطلاقاً من منهجية التكريم التي تعتمدها شرطة رأس الخيمة، لتحفيز المنتسبين المتميزين في مختلف المجالات الشرطية، لما يبذلونه من جهد وتفانٍ وإخلاص في العمل.

وأشاد العميد سالم راشد ربيع السويدي، بجهود الموظفين المكرمين المتميزة في أداء جميع المهام والواجبات التي كلفوا بها، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة التميز في العمل الشرطي، مثمناً دورهم الفعّال في ارتقاء العمل الشرطي، بفضل شعورهم بالمسؤولية المهنية.

وأكد نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن هذا التكريم جاء تجسيداً لرؤية القيادة الشرطية في تشجيع المكرمين من منتسبي الشرطة، لبذل المزيد من العطاء المثمر في حفظ الأمن والانضباط وتعزيز الشعور بالمسؤولية الأمنية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ترسيخ مفهوم الواجب الوطني لدى الكادر الشرطي.