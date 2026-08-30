أغذية تعزز نوبات «النقرس»

يعاني مصابون بمرض النقرس نوبات ألم شديدة، خصوصاً في ظل غياب المحافظة على التغذية السليمة.

وأورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه ينبغي لمرضى النقرس تجنب الأغذية الغنية بالبيورينات، التي تتحول إلى حمض اليوريك عند تفكيكها، علماً بأن ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم يعزز نوبات النقرس.

وتشمل الأغذية الغنية بالبيورينات: اللحوم الحمراء والأحشاء الداخلية (الكبد والقلب والكلى) والنقانق، والأسماك والمأكولات البحرية مثل السردين والرنجة والماكريل والتونة والروبيان وبلح البحر والسلطعون، والمنتجات الغنية بالسكريات مثل المشروبات الغازية عصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز والحلويات والمعجنات والوجبات الجاهزة، التي تحتوي على سكريات مخفية. وهناك أيضاً أطعمة نباتية غنية بالبيورينات مثل البازلاء والعدس والفاصولياء والسبانخ والهليون والقرنبيط والفِطر، غير أن هذه البيورينات النباتية تعد أقل إشكالية مقارنة بالبيورينات الحيوانية؛ حيث لا بأس من تناولها باعتدال.