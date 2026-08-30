التجشؤ المتكرر قد ينذر بمشكلة صحية خطرة

يشكل التجشؤ المتكرر مصدر إزعاج للمصابين به؛ إذ يُسبب لهم إحراجاً بالغاً في كثير من المواقف.

وللتجشؤ المتكرر أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطر، وفق موسوعة «دوك ميديكوس» الصحية الألمانية، التي أوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في:

• ابتلاع الهواء؛ إذ قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة أو التحدث أثناء الأكل أو مضغ العلكة أو التدخين إلى دخول الهواء إلى المعدة.

• تراكم الغازات في المعدة بفعل تناول المشروبات الغازية والقهوة والكحول والأطعمة الدهنية والأطعمة المُنتجة للغازات مثل البصل والبقوليات.

كما قد يرجع التجشؤ المستمر إلى الأسباب الخطرة الآتية:

• مرض الارتجاع المعدي المريئي: لا تنغلق العضلة العاصرة بين المريء والمعدة بشكل صحيح، ما يسمح للهواء أو محتويات المعدة الحمضية بالصعود.

• التهاب المعدة: يُؤدي التهاب بطانة المعدة إلى اضطراب عملية الهضم، وغالباً ما يُسبب التجشؤ أو الشعور بالامتلاء.

• تهيج المعدة: تتفاعل المعدة شديدة الحساسية مع المحفزات والطعام والتوتر.

• فتق الحجاب الحاجز: ينزلق جزء من المعدة إلى أعلى عبر الحجاب الحاجز، ما يُسهّل ارتداد الهواء والحمض.

• العدوى البكتيرية، قد يؤدي استعمار المعدة ببكتيريا «الهليكوباكتر بيلوري» إلى التجشؤ المستمر.

وتنبغي استشارة الطبيب في حالة التجشؤ المستمر والمتزايد، والتجشؤ الحامض أو كريه الرائحة وارتجاع الطعام، ووجود أعراض مصاحبة مثل ألم خلف عظمة القص، وفقدان الوزن غير المقصود، وصعوبة البلع، ووجود دم في البراز أو علامات فقر الدم.