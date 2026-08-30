4 إرشادات مهمة لمواجهة حساسية الأسنان

تعد حساسية الأسنان من مشكلات الأسنان الشائعة. فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة عن هذين السؤالين قال طبيب الأسنان الألماني، يوخين شميت، إن حساسية الأسنان تعني الشعور بألم في الأسنان، على سبيل المثال عند تناول الأطعمة والمشروبات الباردة والساخنة مثل الآيس كريم والشاي.

وأوضح أن هذا الألم غالباً ما يكون ناتجاً عن انكشاف أعناق الأسنان، والذي يحدث كنتيجة لانحسار اللثة مع التقدم في السن، ما يُسهّل وصول المؤثرات الحرارية إلى العصب عبر أنابيب العاج، وهي المسام الدقيقة الموجودة في طبقة العاج.

كما يُمكن أن يُؤدي تسوس الأسنان وحشوات الأسنان المُتسربة والتيجان غير المُحكمة إلى الإصابة بحساسية الأسنان.

وإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُؤدي ترقق مينا الأسنان إلى الإصابة بحساسية الأسنان.

وأشار شميت إلى أنه تمكن مواجهة حساسية الأسنان من خلال اتخاذ أربعة تدابير، أولها معجون أسنان مخصص للأسنان الحساسة، إذ يمكن لمعاجين الأسنان المخصصة للأسنان الحساسة أن تخفف الألم؛ فهي تعتمد على أملاح مثل فلوريد الأمين ومركبات البوتاسيوم، التي تحمي السن عبر آليات عمل متعددة.

وتُشكّل هذه المعاجين طبقة واقية دائمة على السن أو تخترق الأنابيب العاجية للسن، وبالتالي تمنع انتقال الألم. ومع ذلك، لا تظهر النتائج فوراً، بل بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الاستخدام المنتظم.

أما التدبير الثاني فهو شرب الشاي الأسود أو الأخضر بانتظام؛ إذ يُعد الشاي الأسود والأخضر من بين الأطعمة القليلة الغنية بالفلورايد، الذي يمتاز بتأثير وقائي على الأسنان؛ حيث إنه يُقوّي مينا الأسنان ويُعزز ترميم التلف الطفيف فيها، وهي فوائد قيّمة للأسنان الحساسة.

والتدبير الثالث هو تجنّب الفرك الشديد عند تنظيف الأسنان، إذ لا تتحمّل الأسنان الحساسة الضغط الزائد أثناء التنظيف؛ ويتسبب هذا الضغط في انحسار اللثة، ويُزيد من تآكل العاج، ما يؤدي بدوره إلى ظهور أنابيب العاج.

ومن المفيد أيضاً استخدام شعيرات متوسطة الصلابة. ومن الأفضل استخدام فرشاة أسنان كهربائية تنبه المستخدم عند الضغط بقوة زائدة.

وأوضح طبيب الأسنان أن التدبير الرابع هو تجنب تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم باستمرار؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم كفاية الوقت المتاح للعاب لمعادلة الأحماض، ما يُهاجم مينا الأسنان.

وعند الرغبة في تناول شيء حلو، فمن الأفضل تناول وجبة خفيفة واحدة فقط، ثم التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة، لاسيما حلوة المذاق.