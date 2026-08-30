«السكر المختبئ».. الحلاوة تطل بمسميات مختلفة

نصح خبراء مؤسسة «علوم الصحة» الألمانية بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة مكونات المواد الغذائية المختلفة قبل الشراء لمعرفة محتوى السكر فيها، مشيرين إلى أنه غالباً ما لا يكون واضحاً للوهلة الأولى مدى حلاوة المشروب ونسبة إسهام كل مكون في محتواه من الطاقة.

وأوضحوا أن ملصق المعلومات الغذائية يوضح المحتوى الغذائي للمنتج، وتدرج كمية السكر كجزء من إجمالي محتوى الكربوهيدرات. وعادةً ما تشير هذه المعلومات إلى كمية 100 غرام أو 100 ملليلتر. وتعد هذه القيمة بالغة الأهمية لمقارنة المشروبات المختلفة، وليس فقط حجم الحصة المذكور غالباً (مثل 250 ملليلتراً).

فعلى سبيل المثال، إذا كان المشروب يحتوي على خمسة غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر، فإن زجاجة سعتها 500 ملليلتر تحتوي على 25 غراماً من السكر.

وأضاف خبراء المؤسسة الألمانية أن السكر عادةً ما يختبئ وراء المسميات الآتية: السكروز، الغلوكوز أو الدكستروز أو سكر العنب، الفركتوز أو سكر الفاكهة، المالتوز، شراب الغلوكوز، شراب الغلوكوز والفركتوز، شراب السكر المحول، العسل، عصير الفاكهة أو مركز عصير الفاكهة، ومسحوق مصل اللبن الحلو أو مسحوق الحليب.

وقد يحتوي المشروب على كمية قليلة من السكر أو لا يحتوي عليه إطلاقاً، ومع ذلك يكون مذاقه حلواً. يحدث هذا على سبيل المثال إذا استخدم المصنّعون مُحلّيات أو بدائل للسكر. وتُدرج هذه المُحليات في قائمة المكونات باسمها المحدد أو برقمها الإلكتروني (E-number).

وتشمل المُحليّات الأسبارتام والسيكلامات والسكارين وأسيسولفام البوتاسيوم.

أما بدائل السكر فتشمل السوربيتول والزيلتول والمالتيتول والإيزومالت.

ولا تُسهم المُحليات في محتوى السكر أو الطاقة، في حين أن بدائل السكر هي كربوهيدرات حلوة المذاق، وقد تُسهم في محتوى الطاقة.

وينبغي تناول المشروبات، التي تحتوي على المحليات باعتدال فقط، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها قد تساعد في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن كمية السكر المسموح بتناولها يومياً تبلغ نحو 25 غراماً أو ما يعادل ستة ملاعق صغيرة.

يشار إلى أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى زيادة الوزن وما يترتب عليها من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني، إضافة إلى تعزيز العمليات الالتهابية في الجسم.

. 6 ملاعق صغيرة من السكر الكمية اليومية المسموح بها.