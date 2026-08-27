مع العودة إلى المدارس.. إيبارزا تقدم حلولاً ذكية لغرف أطفال أكثر تركيزاً وراحة

مع اقتراب العودة إلى المدارس وعودة الطلاب إلى روتين الدراسة اليومي، تسلط إيبارزا الضوء على أهمية إعادة التفكير في تصميم غرف الطلاب، خصوصاً في المساحات المحدودة التي يُطلب منها اليوم أن تجمع بين الدراسة والنوم والترفيه والتخزين في آن واحد.

وتقول المعمارية منال هزار، رئيسة قسم التصميم الداخلي: «لا نحتاج بالضرورة إلى غرفة كبيرة لنصنع مساحة مناسبة للدراسة. التصميم الذكي يبدأ بفهم احتياجات الطالب، ثم استغلال كل جزء من الغرفة ليؤدي وظيفة حقيقية، وأحياناً أكثر من وظيفة في الوقت نفسه».

ومن الحلول العملية التي يمكن اعتمادها في الغرف محدودة المساحة الوحدات المعلقة الممتدة على عرض الحائط، حيث يمكن لوحدة واحدة أن تجمع عدة وظائف؛ جزء منها مكتب للدراسة، وآخر كوحدة تلفزيون، وجزء ثالث كتسريحة أو مساحة للأغراض الشخصية، بدلاً من استخدام عدة قطع أثاث منفصلة قد تزيد من ازدحام الغرفة. كما تساعد الأرفف المعلقة بأحجام مختلفة على الاستفادة من المساحات الرأسية للكتب والأغراض اليومية، بينما توفر وحدات التخزين المغلقة فوق المكتب مكاناً لإخفاء الكتب والأجهزة ومستلزمات الدراسة، ما يحد من الفوضى البصرية ويساعد في الحفاظ على مساحة أكثر تنظيماً وهدوءاً.

وتضيف يمكن أيضاً منح العناصر الجمالية وظائف عملية؛ فالبروز الممتد على كامل الحائط خلف السرير لا يقتصر دوره على إضافة لمسة تصميمية، بل يمكن استخدامه كرف للكتب والأغراض الشخصية، مع دمج الإضاءة المخفية داخله ليجمع بين الجانب العملي والجمالي. وتلعب التكسيات الجدارية دوراً مهماً في تكوين أجواء الغرفة، حيث تساعد الخامات والألوان الهادئة والمتناسقة على خلق شعور بالراحة وتقليل التشتيت البصري، مع منح الغرفة شخصية متكاملة بعيداً عن المبالغة في الألوان والزخارف.

أما الإضاءة، فيمكن تصميمها لتتناسب مع الوظائف المختلفة للغرفة خلال اليوم، من الإضاءة البيضاء الأكثر نشاطاً أثناء الدراسة والقراءة، إلى الإضاءة الصفراء الدافئة خلال أوقات الراحة وقبل النوم. كما يمكن دمج الإضاءة المخفية داخل التكسيات الجدارية وخلف السرير وأسفل الأرفف والوحدات المعلقة لتصبح جزءاً من التصميم نفسه.

وتأتي هذه الأفكار ضمن خدمة التصميم في إيبارزا، التي تركز على فهم احتياجات الطالب والمساحة المتاحة، والجمع بين الأثاث والتخزين والتكسيات والإضاءة ضمن رؤية تصميمية متكاملة، بحيث تتغير وظائف الغرفة مع احتياجات الطالب المختلفة على مدار اليوم.

وتختم قائلة أن الحل لا يكمن دائماً في إضافة المزيد من الأثاث، بل في تصميم المساحة بشكل أذكى، بحيث يصبح لكل عنصر أكثر من وظيفة، وتتحول غرفة الطالب إلى مساحة متكاملة للدراسة والراحة والحياة اليومية

يذكر أن خدمة الاستشارة المجانية متاحة في استديوهات إيبارزا للتصميم الداخلي في دبي وأبوظبي، حيث تتيح للعملاء فرصة لقاء أحد المصممين ومناقشة احتياجاتهم وطبيعة المساحة والميزانية المتاحة، للوصول إلى حلول تصميمية تتناسب مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم.