«شاتلز آند مور» تطلق حملة «سليبتيمبر»

ها هو فصل الصيف يستعدّ لوداعنا، وها نحن نستعدّ للعودة إلى رتابة الحياة والمسؤوليات اليومية التي تستلزم أن ننعم بالراحة للتعامل معها. من هذا المنطلق تُولي "شاتلز آند مور" غرفة النوم اهتماماً خاصاً، ولاسيما في شهر سبتمبر، من خلال إطلاقها حملة "سليبتيمبر" التي تستمرّ لأسبوعين، والمخصصة لابتكار مساحاتٍ تُساعدنا في الاستمتاع بنومٍ مريح يمنحنا القدرة على التعامل بصورةٍ أفضل مع يومياتنا، والشعور بالحيوية والنشاط.

بحلول شهر سبتمبر وانتهاء موسم العطلات، تبدأ الاستعدادات لتغيير نمط يومياتنا، مع عودة الأطفال إلى مدارسهم وذويهم إلى أعمالهم، وتستعيد الحياة اليومية إيقاعها الحيويّ المألوف، وتأتي حملة "سليبتيمبر" المستوحاة من الكلمتين "نوم" و"سبتمبر" باللغة الإنجليزية، للمساعدة في إعادة ضبط المسار الطبيعيّ ليومياتنا في مواكبة التغيّر الجذري الذي تشهده هذه الفترة من كل عام.

لا تقتصر أهمية النوم السليم على الاستيقاظ مع شعورٍ يغمرنا بالراحة فحسب، إذ تواصل الأبحاث الحديثة التأكيد على العلاقة الوثيقة بين النوم الكافي والصحيّ وجودة الحياة، ما يعني أنّ غرف النوم تشكل جانباً أساسياً في ضمان ساعات وجودة النوم وما ينتج عنها من راحة. عندما يتمّ تصميم غرفة النوم بالعناية اللازمة، تتسع دائرة فوائدها لتشمل جوانب تتجاوز حدود مساحتها، ما يضمن بالتالي أن ننعم بنهايةٍ أكثر هدوءاً ليومنا، وانطلاقةً أفضل لليوم التالي.

خلال حملة "سليبتيمبر"، تطرح "شاتلز آند مور" حلولاً مدروسة بدقّة لغرف النوم، مصمّمة لتجمع بين الراحة الجسدية والأداء العمليّ واللمسة الشخصية. كما تسلّط هذه الحملة الضوء على دور كلّ قطعة في تشكيل غرفة نومٍ متناسقة ومتكاملة، من الأسرّة والطاولات الجانبية، إلى الخزائن والمقاعد ووحدات التخزين.

كما تشتمل هذه الحملة على تشكيلةٍ واسعة من أغطية الأسرّة والمناشف والأكسسوارات الفاخرة من "لينين أوبسيشن"، والتي تضفي لمسةً نهائية مميزة على غرفة النوم، وتساهم في تحويلها إلى مساحةٍ هادئة ومريحة وجذابة في الوقت ذاته.

تأتي حملة "سليبتمبر" لتجسد الاتجاه السائد والمتزايد نحو اعتماد نمط حياةٍ تتمحور مفاهيمه حول الرتابة اليومية التي تغمرها الرفاهية والراحة والحيوية، وبدلاً من الاكتفاء بتجديد الغرفة لمواكبة الموسم الجديد، تدعو حملة "سليبتمبر" عملاء "شاتلز آند مور" إلى التفكير في ما يحتاجون إليه من غرفة نومهم، سواءٌ تنظيمها بشكلٍ أفضل، أم جعلها مكاناً أكثر راحةً يشعرون فيه بالاسترخاء، أو مساحةً تعكس الأسلوب الشخصيّ لكلّ منهم.

من خلال تركيزها على التصميم المتقن والحلول المتكاملة لغرف النوم، تُقدّم "شاتلز آند مور" أفكاراً مبتكرة ومُلهمة للاستمتاع بمساحاتٍ منزلية عملية مناسبة لجميع الأوقات والمواسم.

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