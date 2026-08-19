اكتشـاف «مفتاح سري» في الدماغ يمكنه إيقاف الألم

نجح باحثون من جامعة واشنطن في اكتشاف «مفتاح سري» في الدماغ، يمكنه إيقاف الآلام المزمنة الناجمة عن تلف الأعصاب، ويتمثّل هذا المفتاح في مستقبلات، تُعرف باسم «مو»، توجد في منطقة محددة من الدماغ تُسمى «الموضع الأزرق»، وتؤدي هذه المنطقة دوراً في إرسال إشارات الألم، إلا أن تنشيط مستقبلات «مو» يعمل كحاجز يمنع هذه الإشارات من الاستمرار.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في إمكانية استهداف منطقة الألم في الدماغ مباشرة، بدلاً من الاعتماد على مسكنات قوية تؤثر في مختلف أنحاء الجسم، ويساعد هذا الأسلوب الذكي في تخفيف الألم الشديد، مع تقليل الآثار الجانبية الخطرة المرتبطة بالمسكنات التقليدية، لاسيما خطر الإدمان.

. الاكتشاف يساعد في تخفيف الألم الشديد، مع تقليل الآثار الجانبية الخطرة المرتبطة بالمسكنات التقليدية.