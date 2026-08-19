علامات على مرضى السكري تؤشر إلى سوء التغذية

يُعدّ مرضى السكري أكثر عُرضة لسوء التغذية، إذ إنهم في الأغلب يقللون من تناول الطعام مع الاستمرار في تناول أدويتهم من دون تغيير، وفق جمعية مهن الاستشارة والتثقيف لمرضى السكري في ألمانيا.

ويمكن الاستدلال على سوء التغذية لدى مرضى السكري من خلال بعض العلامات، مثل فقدان الوزن غير المقصود وجفاف الجلد والأغشية المخاطية، كما تُعدّ الوجبات غير المأكولة علامات تحذيرية يمكن لأفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية الانتباه إليها.

ولتجنب سوء التغذية، من المهم إمداد الجسم بالأطعمة الغنية بالبروتين، مثل منتجات الألبان والبقوليات والبيض والأسماك واللحوم، مع مراعاة تناول السوائل على نحو كافٍ.

وحذّرت الجمعية الألمانية من أن نقص السوائل يمكن أن يُمثّل مشكلة خطرة لدى مرضى السكري بصفة خاصة، فإذا ارتفعت مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ بسبب نقص السوائل، يُفرز الجسم السكر في البول، ما يُؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول لدى المصابين، وبالتالي زيادة احتمالية إصابتهم بالجفاف.

وفي هذه الحالة يعاني مرضى السكري الإرهاق والإعياء والتشوش الذهني، كما يمكن أن يُشكّل الجفاف إجهاداً للدورة الدموية والكُلى.

ولتجنب ذلك، ينبغي دمج شرب السوائل بوعي في الروتين اليومي، إذ يساعد تحديد أوقات معينة لشرب السوائل وتناول مشروبات يسهل رؤيتها وشربها في أكواب صغيرة وتناول الحساء والفواكه الغنية بالماء أو الشاي غير المحلى على تناول السوائل بشكل كافٍ.

وفي حالات أمراض القلب أو الكلى، يجب مراقبة كمية السوائل المتناولة بدقة بالغة، وبالتنسيق مع الطبيب.

وبشكل عام، لا ينبغي لمرضى السكري تقليل كمية الطعام أو الشراب من دون استشارة اختصاصي السكري أو اختصاصي التغذية، ويساعد تدوين ما يتناول مرضى السكري من طعام وشراب على مدار أيام عدة في تحديد التغيّرات، كما أنه من المفيد وزن الجسم بمعدل مرة في الأسبوع.

. من المهم إمداد الجسم بالأطعمة الغنية بالبروتين، مثل منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم، وتناول السوائل على نحو كافٍ.