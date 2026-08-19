خبراء يحذرون: لا تفرطوا في تناول بذور الكتان

حذّر خبراء المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بألمانيا من الإفراط في تناول بذور الكتان، لاحتوائها على مركبات يمكن أن تُطلق حمض «الهيدروسيانيك»، الذي قد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ظهور أعراض الإصابة بالتسمم، مثل ضيق التنفس والغثيان والصداع.

وأوضحوا أنه لا يُتوقع حدوث أي آثار صحية ضارة للبالغين، الذين يتناولون من 15 إلى 20 غراماً من بذور الكتان النيئة المطحونة يومياً، أي ما يعادل نحو ملعقتين إلى ثلاث ملاعق طعام مملوءة.

كما يُنصح بتوخي الحذر مع الأطفال، لحساسيتهم العالية لحمض الهيدروسيانيك، لذلك لا ينبغي للأطفال دون سن الرابعة تناول أي بذور كتان نيئة مطحونة على الإطلاق، أما من سن الرابعة فما فوق فيجب ألّا يتجاوز الاستهلاك اليومي أربعة غرامات (ما يعادل ملعقة طعام مملوءة).

ومن الأفضل تحميص بذور الكتان المطحونة لفترة وجيزة، حيث يؤدي ذلك إلى تبخر حمض «الهيدروسيانيك».