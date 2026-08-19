وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة مهمة للأطفال

شدّد مركز استشارات المستهلك بمدينة دوسلدورف الألمانية على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة أو الروضة، لأن الصغار الذين يتناولون وجبة الإفطار يكونون أكثر إنتاجية في الصباح، ولا يشعرون بالتعب بسرعة.

وأوضح المركز أن خلايا الدماغ تعتمد على مستوى ثابت من سكر الدم، فتناول الفطور الأول في المنزل، ثم الثاني في الروضة أو المدرسة، يُعيدان ملء مخزون الكربوهيدرات في الكبد بعد الليل.

وفي ما يلي قائمة بمكونات وجبة الإفطار: خبز من الحبوب الكاملة، وزبدة مكسرات أو مربى أو جبن أو لحوم باردة، موسلي أو «ميلك شيك» مع الشوفان والفواكه، وزبادي أو جبنة قريش أو حليب أو كاكاو، وخضراوات طازجة وفواكه موسمية مثل التفاح والموز والكمثرى واليوسفي، ومشروبات مثل عصائر الفواكه والخضراوات المخففة ومياه معدنية.