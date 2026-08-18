تستطيع إخفاء رقم هاتفك عن الآخرين في «الواتساب».. ما مزايا وعيوب وظيفة اسم المستخدم؟

أطلقت خدمة التراسل الفوري «واتسآب» وظيفة أسماء المستخدمين لكي يتمكن المستخدم من إخفاء رقم هاتفه عن الآخرين.

وفي البداية يمكن للمستخدم حجز الأسماء فقط، ومن المقرر أن يبدأ التفعيل الفعلي خلال الأشهر القادمة، وسوف يتلقى المستخدمون، الذين حجزوا اسماً، إشعاراً في تطبيق التراسل الفوري بمجرد تفعيل وظيفة اسم المستخدم.

وليس هناك مشكلة إذا كان المرء لا يزال متردداً بشأن وظيفة اسم المستخدم؛ نظراً لأنها وظيفة اختيارية، وليس هناك إلزام على المستخدم لحجزها أو استعمالها.

وقام مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية بدراسة مزايا وعيوب وظيفة اسم المستخدم بتطبيق «واتسآب»، وفيما يلي نظرة سريعة على كل منهما.

المزايا:

- تقليل ظهور الرقم الهاتفي في المجموعات.

- لا يشترط استعمال الاسم الحقيقي عند اختيار اسم المستخدم، وفي حالة اختيار اسم مستعار فإنه سيظهر بدلاً من الرقم الهاتفي.

- بالنسبة لجهات الاتصال، التي لديها رقم المستخدم مخزناً على هواتفهم الذكية وتعرفه، لن يطرأ أي تغيير.

- أما بالنسبة للغرباء، الذين لن يتمكنوا من رؤية الرقم الهاتفي بفضل وظيفة اسم المستخدم، فسوف يتم التصدي لإساءة الاستخدام، مثلاً عن طريق إرسال رسائل نصية احتيالية أو استدراج المستخدمين إلى مجموعات وهمية.

العيوب:

- لا يزال بإمكان المستخدم الوصول إلى خدمة «واتسآب»، ولا يزال تقديم الرقم الهاتفي شرطاً أساسياً لإنشاء حساب على خدمة «واتسآب»، ولا يمكن لوظيفة اسم المستخدم إخفاء هوية المستخدم بالنسبة لشركة «واتسآب» الأمريكية ومجموعة ميتا.

- قد تتمكن شركة ميتا في نهاية المطاف من الوصول إلى المزيد من البيانات، بما في ذلك المعلومات الشخصية، ولذلك من الأفضل الاعتماد على اسم مستعار بدلاً من الاسم الحقيقي.

- تشكل عملية التنميط عبر المنصات خطراً حقيقياً عند استيراد أسماء المستخدمين من إنستجرام وفيسبوك إلى خدمة التراسل الفوري «واتسآب» على غرار ما تفعله شركة ميتا، ويتضمن ذلك ربط حساب «واتسآب» بحسابات المستخدم الأخرى على شبكات ميتا الأخرى، وهو ما يسهل على الشركة الأمريكية تتبع المستخدمين عبر جميع المنصات.

إذا قام المستخدم بإنشاء اسم مستخدم بخدمة «واتسآب»، فإن خبراء حماية الخصوصية ينصحون في كل الأحوال بإنشاء مفتاح لاسم المستخدم، وهذا المفتاح عبارة عن كود PIN يمكن مشاركته مع الآخرين، وبالتالي يتمكن المستخدم من تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم التواصل معه، عن طريق وظيفة اسم المستخدم.

وتسري القواعد التالية عند اختيار اسم المستخدم:

- يجب ألا يقل طول اسم المستخدم عن ثلاثة أحرف وألا يزيد على 35 حرفاً.

- يمكن أن يتكون من أحرف صغيرة وأرقام وشرطات سفلية ونقاط.

- لا يجوز أن يتكون اسم المستخدم من أرقام فقط.